Cleo Pires rebate críticas por expor o pai, Fábio Júnior, e pede: 'Parem de me encher o saco'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cleo Pires usou suas redes sociais para rebater as críticas que recebeu por expor a sua (má) relação com o pai, Fábio Junior, na infância, em entrevista recente a Luana Piovani. No programa "Luana é de lua", Cleo havia dito que Fábio "era péssimo" com a sua mãe, Gloria Pires, além de ausente. Por isso, ela chegou a "pegar pavor" dele.

No vídeo postado no Instagram, Cleo, 40, disse que não iria desmentir nada, que tudo o que falara era verdade, mas que hoje em dia ela e o pai se dão bem, e que não existe "famíia perfeita". "Falei que meu pai Fábio foi péssimo pra minha mãe e foi ausente da minha vida. Isso é verdade, gente, e não tem que ser um problema falar isso. Essa é a minha experiência, a minha vida. Não posso mentir sobre a minha vida".

Cleo contou ainda que sua relação com Fábio hoje em dia é de muito amor e respeito. "O meu pai é um cara que eu amo muito. A gente teve uma relação muito difícil por causa de todas essas coisas que eu falei no programa e a gente se resolveu. Hoje em dia, a gente tem uma relação muito amorosa, de muito respeito". A cantora encerrou mandando um recado para quem se incomodou com a sua história. "Então, se resolvam na terapia ou qualquer lugar que vocês gostem e parem de me encher o saco".