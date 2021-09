Cleo Pires posta foto nua e recebe elogios dos internautas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Cleo, 38, publicou na tarde desta quinta-feira (16) uma foto nua na área externa de uma casa em sua conta no Instagram. Na imagem ela aparece esticando os braços de costas.

A foto foi publicada na rede social por volta das 17h sem nenhuma legenda, mas 24 minutos depois tinha sido curtida por mais 387 mil pessoas.

"Foi o que Deus criou. Graças a Deus", "Deusa das Deusas de todas as Deusas", "Maravilhosa" e "Gata" foram alguns dos comentários feitos na publicação. O marido da cantora, o modelo e empresário Leandro D'Lucca, também comentou publicação: "Que é isso mamãe".

Esta não é a primeira vez que a atriz posta fotos nuas ou sensuais nas redes sociais. No dia 21 de agosto, ela publicou uma foto cobrindo os seios com as mãos, apenas com a parte debaixo do biquíni. "Bota a cara no sol", escreveu na legenda. A publicação teve 1,7 milhão de curtidas.

Em julho, Cleo se casou com o modelo e empresário Leandro D'Lucca , em uma cerimônia simples em Minas Gerais. Segundo a assessoria de imprensa de Cleo, tudo ocorrerá sem aglomerações.

A cerimônia no civil terá apenas duas testemunhas. Não haverá festa também por causa da pandemia. A assessoria não informou o horário do matrimônio.

O casal, discreto, assumiu a relação em janeiro de 2021. A atriz e cantora não assumia um relacionamento publicamente desde 2016, quando chegou ao fim o seu namoro com o ator Romulo Arantes Neto.

A imagem de Cleo pode ser vista no perfil oficial da atriz no Instagram: https://www.instagram.com/p/CT5TlmMPC24/.