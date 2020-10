Cléo lança em seu aniversário nova websérie com Vera Fischer e Marília Gabriela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora, atriz e produtora Cléo, que completa 39 anos nesta sexta-feira (2), resolveu marcar a data lançando uma nova websérie como parte de seu projeto "Cleo On Demand", criado já um ano. Além dela, a produção contará ainda com Vera Fischer, 68, e Marília Gabriela, 72, no elenco.

A minissérie, que recebe o nome "Reflexos", terá oito episódios, com duração de cerca de três minutos cada um, que estarão disponíveis no Instagram de Cleo. A série vai abordar a busca pelo autoconhecimento após a protagonista, Mônica (Vera Fischer), se ver obrigada a deixar sua vida agitada para ficar sozinha em isolamento social.

Cleo falou em suas redes sociais nesta quinta (1º) que "está sendo importante e enriquecedor fazer esse projeto com Vera". "Ela é um ícone do nosso cinema, uma veterana que construiu uma história linda, importante no cinema nacional. Fez grandes clássicos no audiovisual, além de de fazer parte da historia da televisão brasileira."

Essa será a estreia de Vera Fischer em uma produção para a internet. Ela foi dispensada da Globo em junho, após 43 anos. Cleo também está no elenco, mas ela mesma afirmou ser "apenas uma ponta". Na história, ela dará vida à médica Marina, uma das filhas de Mônica. Também estão no elenco Marília Gabriela, Elisa Lucinda e Viih Tube.

O primeiro projeto do "Cleo On Demand" foi a websérie "Onde está Mariana?", abordando machismo e feminicídio. Na ocasião, ela afirmou que foi motivada a iniciar seu projeto de produção pela "onda de censura e ignorância que estamos vivendo". Os episódios da nova produção, "Reflexos", serão liberados todas as sextas-feiras.