Cleo lamenta ter sido sexualizada no início da carreira e desabafa: 'Quando percebi, já era tarde'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cleo fez um desabafo neste sábado (19) sobre a pressão estética que sofreu durante um longo tempo de sua carreira. Prestes a completar 41 anos de idade, a atriz contou que demorou para perceber ter sido sexualizada no início da trajetória profissiona. Ela lembrou da primeira personagem Lurdinha da novela "América" (2005), escrita por Gloria Perez.

"Embora fosse um papel maravilhoso, ele carregava uma conotação sexual marcante. Não é possível negar que esse papel solidificou a forma como as pessoas passaram a me enxergar", explicou Cleo, que não negou ter se sentido confortável com a situação. "Mas não era só dessa maneira que eu queria ser enxergada e quando percebi o impacto disso na minha imagem e em minha própria percepção, já era tarde demais", comentou.

A filha mais velha de Glória Pires com Fábio Jr. reconheceu que sentiu o mercado audiovisual incerto sobre como aproveitar o seu talento nos últimos anos, especialmente depois dos 35 anos. "Notei que, depois dos 35, 37 anos, os diretores e produtores não tinham mais clareza sobre como me encaixar nas produções. Eles não sabiam mais onde me colocar."

Cleo, que foi diagnosticada com o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade), contou que decidiu então criar as próprias oportunidades e romper com a imagem estritamente ligada à estética. "Transformei em um objetivo pessoal em produzir conteúdo audiovisual que não apenas abrisse porta para mim, mas também para outras mulheres que são frequentemente deixadas de lado tão cedo na indústria", disse.