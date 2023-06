Cleo diz que sofreu bullying na infância 'por ser filha de Gloria Pires e Fabio Junior'

A atriz contou que posar para a capa da revista Playboy, em 2010, fez essa situação se reverter: "foi um momento de reconhecimento da minha estética, das coisas que eu gostava, que quando eu era mais nova, tinha receio de assumir". Além da autoestima, Cleo disse que também ganhou boa quantia de dinheiro com as fotos: "comprei uma casinha".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cleo Pires relembrou momentos difíceis da infância e da adolescência ao falar sobre autoestima no episódio desta terça-feira (20) do podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. A atriz também comentou como superou esse desafio e posou para a capa da revista Playboy duas vezes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.