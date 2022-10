Cleo celebra 40 anos com festa neon

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cleo chegou aos 40 anos no último dia 2 e não quis deixar o aniversário passar em branco. Na noite desta quarta-feira (5), ela reuniu amigos e famosos em uma casa noturna em São Paulo e promoveu uma festa com decoração e dresscode com cores neon.

A atriz e cantora apostou em um vestido com decotes e amarrações verde neon, combinando a cor do look com seu marido, Leandro D'Lucca. Nomes como Giovanna Chaves, Rafaela Mandelli, Foquinha, Isabeli Fontana e Di Ferrero também apostaram na cor para a festa.

Já outras celebridades como Natália Deodato, Theodore Cocrane, Mari Palma e John Drops apostaram no rosa. Além disso, teve quem preferisse trazer o preto para as roupas, como Matheus Mazzafera, Ariadna Arantes, Luiza Possi e Glória Pires, mãe da aniversariante.

A decoração da casa contava com grafites neon e luminárias de led, com frases escritas. A mesa do bolo e doces foi toda decorada em tons de rosa, amarelo e verde neon, e o bolo -preto com detalhes coloridos- tinha escrito "libra bitch", fazendo referência ao signo da artista.

Além de docinhos, a artista mostrou em seus Stories do Instagram que a festa teve também sorvete, pizza, frutos do mar e sushi. A noite teve shows de diversos DJs como Bianca Dellafancy, DJ Kalfani, DubDogz e Felipe Mar.