Cléber Machado ataca de júri técnico e dá notas 'baixas' na Dança dos Famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A surpresa da Dança dos Famosos no Domingão do Faustão (Globo) deste domingo (4) foi o rigor apresentado pelas notas do narrador esportivo da casa, Cléber Machado. Por alguma razão, ele levou a sério a participação e se destacou do júri artístico, dando notas baixas às apresentações.

O mesmo não se viu nas avaliações dos demais jurados. O cantor Tatto e a atriz Cleo Pires preferiram seguir a tradição e deram nota 10 a todos os números.

A edição do programa também foi marcada pelo fato de que agora os competidores não precisam mais usar máscaras, como havia ocorrendo desde o início da pandemia de Covid-19. Para explicar a decisão, o consultor médico da emissora, Alberto Chebado, foi ao palco.

"A gente sabe que é importante a feição dos participantes, a fisionomia. Então a gente teve que mudar o protocolo, que é bastante seguro. Todos os participantes fazem o teste. A partir do resultado desse teste, eles passam a ensaiar com máscara. E depois a gente faz o teste e aí o participante pode tirar a máscara", explicou.

A dupla Luiza Possi e Daniel Norton iniciou o dia de forró. Cleber Machado deu 9.8, Tato e Cleo deram 10; as juradas técnicas, Raquel Guarini e Inês Bogéa, foram de 9,7.

As duplas Lucy Ramos e Leo Santos, Isabeli Fontana e Igor Maximiliano, receberam 9,8 de Machado. As duas maiores notas do narrador foram para Giullia Buscacio e Daniel Navarro, e Danielle Winits e Fernando Schellenberg, que foram avaliadas com 9,9. Guta Stresser e Marcos Lobo não tiveram a mesma sorte, recebendo 9,7 do comentarista esportivo.

Danielle Winits ficou na primeira posição; Lucy, na segunda e Luiza Possi, na terceira. Em sequência estão Giullia Buscacio, Isabeli Fontana e Guta Stresser.

Na próxima semana, será a vez dos homens dançarem o forró.