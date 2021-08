Claudia Raia usa chapéu de R$ 3.100 e reprova

Raia pontuou ser normal as pessoas se redescobrirem e evoluírem, em especial num futuro após a pandemia. "Talvez aquela versão antiga não possa ser mais colocada em cartaz novamente, estamos tendo que nos reinventar, é um novo mundo diferente", refletiu a atriz sobre a mensagem do filme.

Recentemente, a atriz trabalhou na dublagem do filme "Luca" (Disney, 2021), disponível na plataforma de streaming Disney+. Em entrevista à Folha de S.Paulo, ela afirmou que "Luca" resgata e valoriza "as coisas simples e fundamentais da vida: amizade, empatia e aceitação".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Claudia Raia, 54, aderiu à moda do chapéu estilo bucket. Em seu Instagram, a artista compartilhou uma foto nos Stories utilizando o item e reprovou o acessório. "Ainda bem que não nasci nos anos 20. Chapeuzinho não me favorece", escreveu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.