Claudia Raia é criticada após autorização para captar R$ 5 mi com Rouanet

A aprovação no Ministério da Cultura, no entanto, não garante a captação nem a execução do projeto, que fica a cargo dos proponentes. A captação é feita por renúncia fiscal. As empresas escolhem os projetos em que querem investir, não o governo.

"Lei Rouanet é para ajudar atores em início de carreira, não quem está com a vida pronta", disse uma das críticas ao projeto. "Por isso tanto ódio por Jair Bolsonaro. Nunca ele liberaria um absurdo desse para vocês", escreveu uma apoiadora do ex-presidente.

Após a divulgação das informações, no entanto, Claudia passou a receber críticas por meio das redes sociais. O nome da famosa, inclusive, chegou a ficar entre os mais comentados no Twitter.

