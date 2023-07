Claudia Raia é acusada de capacitismo no programa Mais Você

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Claudia Raia participou do programa Mais Você, da Globo, nesta terça-feira (4), e ao contar para Ana Maria Braga sobre a nova rotina da família por conta do nascimento do filho Luca, a atriz foi duramente criticada nas redes. Tudo aconteceu por conta da expressão "um bando de retardados", que ela usou para definir as suas descobertas com o desenvolvimento do menino, que nasceu no início de fevereiro.

Enquanto descrevia as mudanças na rotina e as brincadeiras com o recém-nascido, a atriz mencionou: "Luca já reconhece, sabe quem é quem, aprendeu a brincar de esconder. [...] A gente parece um bando de retardados", referindo-se à forma como ela e Jarbas Homem de Mello redescobrem o lado infantil ao brincarem com o filho caçula da atriz. Claudia também é mãe de Enzo e Sophia, frutos de seu casamento com Edson Celulari.

O ator, que também estava presente no programa, expressou a alegria do casal com o crescimento diário do menino. "Cada dia é uma descoberta, nós nos emocionamos com qualquer coisa", disse ele para a apresentadora. Recentemente em entrevista à reportagem, ele reconheceu que a gravidez de Luca foi um milagre.

Apesar do tom descontraído da conversa, a declaração de Claudia Raia não foi bem recebida por muitos usuários nas redes sociais. Várias pessoas no Twitter criticaram o uso da palavra "retardado" pela atriz, considerando-a ofensiva para aqueles diagnosticados com alguma condição intelectual especial, e lamentaram sua escolha de expressão.

"Isso me machuca tanto quando as pessoas usam sem saber que está errado. Já cheguei a discutir por causa disso. É uma palavra tão pesada, tão ofensiva", disparou um internauta. "Casal insuportável", comentou outro seguidor, enquanto um terceiro acrescentou: "Não estou surpreso". Até o momento, a atriz não se manifestou sobre as críticas recebidas.