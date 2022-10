Cláudia Raia anuncia estar esperando um menino e revela nome

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Cláudia Raia, 55, e seu marido, Jarbas Homem de Mello, 53, estiveram no programa Mais Você (Globo) na manhã desta segunda-feira (10) para comentar sobre a gravidez da atriz. Em conversa com Ana Maria Braga, 73, ela revelou estar esperando um menino, que irá se chamar Luca.

"Eu estava neutra, tenho um menino e uma menina, mas acho que é mais fácil ser homem nesse mundo. Não é fácil ser mulher, nem é fácil educar uma mulher. Já que veio mais um menino, vamos ter mais um homem incrível nesse mundo", refletiu Raia.

Para Jarbas, seu marido, ter um filho era um grande sonho. "Eu queria muito, ela foi me enrolando", lembrou o ator. "Sempre falamos que a nossa relação não dependia de um filho para sermos felizes, mas aí veio essa bênção e eu to que nem pinto no lixo", completou.

Em relação ao nome do bebê, uma coincidência é que a atriz trabalhou na animação "Luca", história da Disney que se passa na Itália. Raia deu voz à personagem Signora Mastroianni, na versão brasileira. Na época, a artista afirmou que a trama resgata e valoriza "as coisas simples e fundamentais da vida: amizade, empatia e aceitação".

Raia disse que, antes de descobrir a gestação, não suspeitava que estaria esperando um bebê. Ela afirmou que percebeu que sua barriga estava maior em uma viagem com seus filhos, Enzo e Sophia, na Itália. "Achei que era macarrão e hormônio", contou. "Eu só sentia sono, mas achava que estava cansada."

Raia ainda contou que descobriu que sua idade biológica é menor do que a sua idade. Ela descobriu que "mudou" a idade biológica ao fazer um exame com o marido, e o médico afirmou que isso aconteceu devido aos hábitos saudáveis do casal.

"Mais do que engravidar, é gerar planos a longo prazo. Quando chegamos aos 50 anos, tudo é pouquinho e rapidinho. Fomos criadas para pensar assim. Vou ter um filho agora, com 55 anos, porque vou viver 125", completou. A artista revelou a gravidez no fim de setembro. Este é seu primeiro filho fruto do relacionamento com Jarbas.