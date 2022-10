Claudia Leitte revolta fãs após se aproximar de bolsonarista André Valadão

Na época, o nome de Claudia foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter e boa parte dos internautas não a poupou de críticas. "A gente faz o que com essa informação se ela nem tem carreira para cancelar?", escreveu um seguidor. "Só ladeira abaixo", publicou outra.

Para variar, teve usuário do Twiter que aproveitou a deixa para fazer comparações entre Claudia e Ivete Sangalo, que declarou apoio a Lula (PT). "A loira genérica sem voz Claudia Leitte é Bozo? Essa nunca me enganou. Imita a Ivete, não é baiana e não canta nada", comentou uma pessoa na rede social.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após compartilhar foto de abajur em formato de arma ao lado de bíblia, a cantora Claudia Leitte, 42, voltou a revoltar os fãs após eles descobrirem, nesta quinta-feira (20), uma aproximação dela com o cantor gospel André Valadão, apoiador do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

