Claudia Leitte pede perdão após críticas por resposta evasiva no Altas Horas

Na sequência, falou o que mais a tira do sério e deu a resposta que era aguardada. "Me indigna o fato das pessoas que não usam máscaras, continuam promovendo e incitando aglomerações. Isso mata. O número alarmante de mortos é desesperador. O noticiário sangra todos os dias", afirmou.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a cantora se desculpou. "Esse era um momento que eu precisava ter muita consciência do meu papel social e eu não tive. Não sei porque cargas d'água dei uma resposta evasiva naquele momento e, desde que saí do programa, estou reflexiva", começou.

No programa Altas Horas (Globo) do último sábado (22), quando perguntada sobre qual tema atualmente a tirava do sério, Leitte foi na contramão dos outros convidados Deborah Secco, 41, e Ana Maria Braga, 72, e deu uma resposta evasiva.

