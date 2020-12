Claudia Leitte aposta em Carnaval virtual, mas espera sair em turnê ainda em 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há um ano, Claudia Leitte lançava a primeira parte de seu terceiro EP "Bandera Move" após dar à luz, Bela, e já estava na expectativa para a celebração dos seus 40 anos, completados em julho deste ano. Mas, passado o Carnaval, a cantora passou por exames após suspeitas de ter contraído Covid, e se isolou com a família em sua casa, nos EUA, por causa da pandemia.

Foram nove meses dedicados à saúde, aos estudos dos filhos -Davi e Rafael- e a produção do EP "Sol a Sol", lançado neste início de mês. "Esse EP foi uma gestação mesmo. O sol nascendo, a esperança." O último show dela foi em 8 de março, em São Paulo. Em 18 de dezembro, ela publicou um vídeo em suas redes sociais sobre a emoção de realizar o primeiro evento presencial, sem especificar o local, desde o início do isolamento social.

"É muito diferente fazer show em casa. Dou graças a Deus que a gente tem a oportunidade de fazer lives, não só pelo benefício material, mas pela missão que nos foi dada de entreter as pessoas. Isso tem mérito, tem valor. Mas viver é sobre encontrar pessoas. Sobre estar com pessoas."

O clima de verão está na capa do disco. Tendo o Sol como tema, a cantora aparece totalmente nua em um ensaio que fez em casa, com design assinado por Luan Pedro, com tons alaranjados. Ela mesmo se produziu e fez um autorretrato. "Foi uma loucura boa! Foi a segunda capa de trabalho musical que fizemos nesta pandemia de forma totalmente remota", diz.

"Eu e minha equipe de criação definimos a ideia, as referências e o que queríamos expressar através da imagem. Depois disso, preparei o estúdio em casa, fiz o registro do material, e mandei para galera. E aí a mágica acontece!", acrescenta a artista.

Se não teve turnê para celebrar seu aniversário, Claudia Leitte torce para que em 2021 os shows retornem. "Em nome de Jesus, espero sair em turnê ainda em 2021", diz a cantora, que não deixou de comemorar seus 40 anos. Direto de sua casa, de forma virtual, ela reuniu Any Gabrielly, Léo Santana, MC Zaac, Bera, Dennis Dj, Lorena Improta e o brasiliense Hungria.

Essa foi uma de muitas que a cantora realizou para estar mais perto de seus fãs -o encontro presencial não tem data para acontecer. Os casos de mortes e de infectados pela Covid no Brasil e nos Estados Unidos estão em curva ascendente. A Agência de Alimentos e Medicamentos norte-americana (FDA, na sigla em inglês) já aprovou o uso de vacina contra a doença por lá. Por aqui, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ainda analisa quatro vacinas para dar início ao processo de imunização.

Claudia Leitte afirma que conta com um Carnaval virtual no ano que vem -as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador já cancelaram as festividades em fevereiro. O espírito virtual já rendeu bons resultados. Uma das músicas do EP "Sol a Sol", "Desembaça" fez sucesso na época de seu lançamento, em setembro passado, e ganhou até coregrafia no TikTok após a artista criar o #DesembaçaChallenge. A brincadeira ganhou adesão do público e de artistas, como Rafa Kalimann, Larissa Manoela, Tirullipa entre outros.

"O TikTok me surpreendeu. Vi todas as pessoas dançando a mesma coreografia, na mesma vibe, em lugares diferentes. Ou seja, o Carnaval estava acontecendo", defende a cantora. No YouTube, a música tem mais de 2,6 milhões de visualizações, além de vídeos relacionados com a coreografia.

Sem a possibilidade de fazer shows, Leitte pensou em convidar um parceiro para a música "Rodou" que tivesse uma energia de palco e de Carnaval -o escolhido foi Wesley Safadão. Lançada em novembro, a canção foi filmada integralmente em 4D -uma conexão Miami-Fortaleza. "Fiz minha própria maquiagem, meu cabelo, mas senti falta das pessoas em volta de mim", conta Leitte. "Foi uma loucura fazer à distância, tinha hora que só gritavam: 'Safadão está descendo do balão'", brinca a cantora.

Agora, as novidades do EP "Sol a Sol" são o axé "Mulherão", o brega funk "Afrontosa", gravado com MC Dadá, e uma versão em espanhol de "Desembaça". Apesar da mistura musical, Claudia Leitte defende ser um trabalho de "axé, para dançar". "A base é o axé, pegamos algumas coisas dos primórdios do ritmo", explica a cantora, ao mencionar que haverá remixes dessas músicas.

"As músicas vieram de compositores diferentes, mas quando chegou, elas se conversaram muito bem. É um álbum muito simples de axé para dançar, para se divertir. Tem um cheiro, tem uma temperatura. Mas, claro, isso não substitui a muvuca, né?", brinca.

Claudia Leitte defende a força do feminino em seu trabalho, com a música "Mulherão". "Uma mulher não é educada para ser uma diretora financeira. Nossas fundações já são corrompidas e, por isso, temos que nos sensibilizar e levar essa informação. Claro, é uma música divertida, leve, mas quis falar sobre isso." No clipe, ela faz referências às mulheres de sua vida, como a mãe e a avó. "Meus fãs vão perceber de cara."

RETORNO À FAMÍLIA THE VOICE

Em setembro, Claudia Leitte deixou a equipe de jurados do reality The Voice Kids (Globo) e foi substituída por Mumuzinho. O principal motivo, disse ela à época, foi manter a segurança em meio à pandemia. "Era um trâmite complicado. Saio da minha casa, pego o avião... Chegamos a conversar várias vezes. É uma questão de saúde que estamos vivendo. É um momento doido. Vimos as possibilidades e não rolou", disse a cantora, em entrevista ao OtaLab, do portal UOL.

Um mês depois, a Globo anunciou a canto como uma das juradas da versão sênior do programa, apenas para participantes com mais de 60 anos, que estreia em janeiro de 2021. Também já estão escalados, os artistas Daniel, Ludmilla e Mumuzinho.

Leitte afirma que vai pensar sobre maturidade o programa todo, mas só vê com bons olhos os anos de vida e estrada que tem. "Hoje tenho uma consciência mais ampla das minhas responsabilidades, tanto como pessoa pública, quanto como empreendedora e quando você entende que existe aprendizado em tudo isso e vê gratidão até no que antes, naquele momento, parecia algo negativo, fica difícil responder algo ruim que os anos trouxeram. Eu realmente agradeço a Deus por tudo e creio piamente nele!"