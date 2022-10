Cláudia Abreu e José Henrique Fonseca se separam após 25 anos juntos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Chegou ao fim o casamento de Cláudia Abreu e do cineasta José Henrique Fonseca. Eles estavam juntos há 25 anos e têm quatro filhos: Maria, Felipa, José Joaquim e Pedro Henrique, com idades entre dez e 21 anos de idade.

A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pela Folha de S.Paulo. Os dois preferem não se manifestar sobre o assunto. Entrevistada recentemente pelo site F5, Cláudia contou detalhes da turnê do monólogo Virginia, seu primeiro texto de dramaturgia. A peça já passou por São Paulo, está em turnê pelo Sul, e estreia no Rio no final de outubro.

Ela também falou sobre a temporada que passou em Portugal durante a pandemia com o marido e os filhos ("Amei mas meu lugar é no Brasil, no Rio"), e disse que ainda espera as últimas definições para que o filme baseado na novela "Cheias de Charme" saia do papel. A ideia inicial era que José Henrique dirigisse o longa.