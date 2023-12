Clara Moneke pede que público pare de atacar Amaury Lorenzo após ator levar prêmio

Após saber que a conta de Lorenzo no Instagram aparece como indisponível, a atriz afirmou que vai tentar reverter a situação. "Eu não estou acreditando nisso. Muito triste, vou entrar em contato com quem eu posso para tentarmos reativar a conta dele, triste demais."

"Parem de ameaçar o Amaury Lorenzo! Ele mereceu esse prêmio tanto quanto eu merecia. Eu fiquei muito feliz com a vitória de um ator preto, que vem do teatro assim como eu, que lutou para estar onde está assim como eu. Peço que cessem agora essa onda de ódio contra uma pessoa que só merece respeito pelo trabalho incrível que vem fazendo a anos e anos."

Após a repercussão do caso, a atriz foi ao X (antigo Twitter) dizer que não considera as pessoas que atacaram o colega como fãs, mas sim criminosos, e pediu para que parem de desmerecer a vitória dele.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A entrega do prêmio Melhores do Ano 2023 suscita críticas nas redes sociais desde a noite de segunda-feira (11). Isso porque Amaury Lorenzo, que interpreta o peão Ramiro em "Terra e Paixão" (Globo) foi considerado o ator revelação. Clara Moneke, a Kate de "Vai Na Fé", também era cotada para receber a estatueta.

