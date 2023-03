Cissa Guimarães volta ao ar em duas séries do streaming após se afastar da carreira de atriz

Ao longo dos 40 anos na Globo, ela se tornou mais conhecida do público como apresentadora do Vídeo Show (1986-2001), além das inúmeras novelas em que atuou na emissora.

Uma das principais locações de "Veronika", que ainda está em processo de filmagens, é o Morro do São Carlos, na região central do Rio. A série é uma criação de José Junior e tem direção geral de Vera Egito e Silvio Guindane.

Roberta Rodrigues perdeu dez quilos para interpretar a advogada. Outros atores que estão no elenco são Ícaro Silva, no papel de um traficante, Marcelo Serrado, que será um promotor de justiça, e Mariana Ximenes, que vive uma delegada, assim como Letícia Spiller.

Cissa fará o papel de uma juíza, Margareth. A personagem também fará uma participação já gravada na inédita quarta temporada de "A Divisão", série policial também do Globoplay. As informações são da coluna de Patrícia Kogut, de O Globo.

