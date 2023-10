Ciranda de Filmes exibe 'Marte Um' e produções inéditas de graça em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desta sexta-feira (6) até domingo (8), o Espaço Itaú de Cinema Augusta recebe a Ciranda de Filmes 2023, uma mostra que traz o cuidado como tema. A abertura da programação acontece às 13h com "Alice Júnior", seguido de curta-metragens nacionais e internacionais.

Mais tarde, às 14H50, o cinema exibe o aclamado longa "Marte Um" que, assim como todas as sessões da mostra, tem entrada gratuita com retirada de ingresso na bilheteria do espaço.

Entre os 55 filmes que fazem parte da programação, estão títulos inéditos como "A invenção do outro", "Bia" e "Cordelina".

Além das produções audiovisuais, a mostra oferece oficinas gratuitas com a temática do cuidado. No sábado (7), às 10h, a conversa discute a educação de crianças no mundo das telas, com o diretor, escritor e educador audiovisual Igor Amin.

Criada em 2014 pelas curadoras Fernanda Heinz Figueiredo e Patrícia Durães, a mostra busca refletir sobre a infância, a juventude e a educação, na perspectiva da produção audiovisual de todos os formatos, gêneros e épocas.

Também nesta sexta, o Espaço Itaú de Cinema Augusta completa 30 anos de existência. O cinema de rua foi o primeiro a ser aberto pelo grupo e conta com cinco salas divididas entre o prédio principal e o anexo.

CIRANDA DE FILMES 2023

Espaço Itaú de Cinema Augusta - Rua Augusta, 1475. Mais informações em cirandadefilmes.com.br