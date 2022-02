Cintia Dicker diz que Scooby jogou 'muito errado' no BBB 22 e deveria ouvir Arthur

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Cintia Dicker disse que o marido, o surfista Pedro Scooby "jogou muito errado" na formação do Paredão no BBB 22. "E ele se deu conta disso, só acho que ele deveria ouvir mais o titio Arthur", afirmou ela ao responder na manhã desta terça (22) a pergunta de um seguidor no Stories do Instagram.

No domingo (20), os brothers se dividiram em três grupos e em consenso tinham que indicar uma pessoa direto ao Paredão. Douglas Silva e Arthur Aguiar estavam decididos a votar em Laís, enquanto Gustavo não concordava com a escolha, e Scooby e Paulo André ficaram em cima do muro. Em certo momento o surfista chegou a se dar como "voto vencido", apesar de afirmar ter uma boa relação com a sister e que ela não é a sua prioridade.

Os participantes não chegaram a um consenso e Tadeu Schmidt precisou intermediar a escolha do grupo. Cada um deu seu voto e na sua vez, Scooby demorou para se decidir. PA pediu para que o amigo se posicionasse e os dois acabaram votando em Eliezer, assim como Gustavo. Desta forma, por 3 a 2, Laís não foi ao Paredão.

No fim, Eliezer e Jessilane conseguiram se salvar da berlinda na Prova Bate e Volta. O Paredão desta terça (22) é disputado entre Brunna, PA e Gustavo.

Ao responder a outra pergunta de seguidor sobre quem seriam os seus top 3 no reality, Cintia falou que citaria mais nomes e voltou a elogiar o ator e cantor. "Pedro, PA, Eli, Jade e Arthur. Eu acho que o Arthur está dando aulas e palestras sobre o jogo lá dentro", disse ela.