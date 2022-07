Cintia Dicker diz que gravidez com Pedro Scooby não foi planejada

O casal está junto desde 2020. Scooby também é pai de Dom e dos gêmeos Bem e Liz, frutos de seu relacionamento com a apresentadora e atriz Luana Piovani, 45, com quem foi casado de 2013 a 2019.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grávida do primeiro filho com o surfista Pedro Scooby, 33, a modelo Cintia Dicker, 35, revelou em entrevista à revista Glamour que a gestação não foi planejada. De acordo com ela, aconteceu num momento em que ambos não esperavam.

