Cineasta Jon Watts deixa direção de "Quarteto Fantástico"

Watts tem outro projeto que pode se tornar sua próxima estreia como diretor. Em setembro do ano passado, a Apple Studios ganhou um leilão para um filme sem título que Watts escreverá e dirigirá, com George Clooney e Brad Pitt.

Watts disse que fazer três filmes do "Homem-Aranha" foi uma experiência incrível e transformadora para ele. "Sou eternamente grato por ter feito parte do Universo Cinematográfico da Marvel por sete anos. Estou esperançoso de que trabalharemos juntos novamente e mal posso esperar para ver a incrível visão do 'Quarteto Fantástico' ganhar vida", falou o cineasta.

O presidente Marvel Studios Kevin Feige e o co-presidente Louis D'Esposito disseram que nota "que colaborar com Watts nos filmes do 'Homem-Aranha' foi um verdadeiro prazer" e que estavam ansiosos para continuar o trabalho em "Quarteto Fantástico".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cineasta Jon Watts,40, não vai mais dirigir "Quarteto Fantástico" para a Marvel Studios. Ele decidiu fazer uma pausa do gênero de super-herói após dirigir a trilogia do "Homem-Aranha", segundo o Deadline.

