Cineasta é morto pelo Hamas ao tentar proteger mulher e filha recém-nascida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor Yahav Winner, de 36 anos, foi morto ao tentar proteger sua mulher, Shaylee Atary, e sua filha recém-nascida após terroristas invadirem sua casa no kibutz Kfar Aza, perto da Faixa de Gaza. As duas se salvaram, mas o diretor foi capturado pelo Hamas.

A invasão à sua casa ocorreu em 7 de outubro, na ocasião em que iniciaram os conflitos da guerra Israel-Hamas. Sua morte foi confirmada na última quinta-feira (12), quando soldados israelenses encontraram o corpo do diretor do curta "The Boy".

"Pelo testemunho do soldado que encontrou o corpo de Yahav, agora sei que Yahav foi morto com um único tiro na cabeça. Ele não sofreu", escreveu Atary. "Também sei que ele não apenas bloqueou a janela do nosso quarto, mas também tentou trancar a porta da casa com o carrinho de Shaya para deter os terroristas. Ele não fugiu. Ele continuou tentando nos salvar. Esse era meu marido."

O esforço de Winner contra os terroristas permitiu que ela e o bebê de um mês, Shaya, escapssem do local e fossem resgatados no dia seguinte, por soldados israelenses, após se esconderem, sem comida ou água. A mulher descobriu a morte do marido pela televisão.

"A perda de Yahav deixou um vazio indelével em nossos corações e estendemos nossas mais profundas condolências a Shaylee Atary, sua esposa, sua família, amigos e todos que foram tocados por sua arte e espírito", afirmou, em nota, a produtora Go2Films.

Os curtas de Winner incluem "The Boy", sobre pai e filho de um kibutz perto da Faixa de Gaza enfrentando disparos de foguetes e combates próximos. O filme ganhou o prêmio de melhor fotografia no Festival Internacional de Cinema de Estudantes de Tel Aviv de 2023.