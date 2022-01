Cid Moreira afirma que está fazendo diálise em casa por problema no rim

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cid Moreira, 94, publicou um vídeo no Instagram nesta terça (4) mostrando que tem feito diálise todas as noites, em casa. Fátima Sampaio, mulher do apresentador, disse que há cerca de um ano foi detectado um problema no rim dele e a necessidade da realização do procedimento. "Olá, pessoal! Tudo bem? Tudo em paz!? Quero partilhar com vocês como tem sido as minhas noites! É preciso entender que a vida é feita de fases e essa é a minha agora! Como disse a minha querida Fernanda Montenegro 'estou na sobremesa" e me sinto ótimo e grato por isso", escreveu ele. Inicialmente, Cid Moreira fazia a hemodiálise no hospital. Posteriormente, com a ajuda de Fátima que fez um curso na unidade hospitalar para aprender a mexer na máquina, ele passou a fazer a diálise em casa. "No começo, ficamos assustados e preocupados. Mas quando frequentamos o hospital, vimos pessoas de todas as idades que, por algum motivo, precisam fazer isso [...] É só para vocês saberem que a vida continua, pode ser confortável viver assim, porque ele faz durante a noite", disse Fátima Sampaio. No ano passado, Cid Moreira virou notícia após os filhos do apresentador entrarem com uma ação para interdição do apresentador. Além disso, eles acusaram Fátima de manter o pai em cárcere privado. Em vídeo nas redes sociais, o jornalista negou as acusações contra a mulher e disse que ela cuida dele.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.