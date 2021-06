Christiane Torloni conquista última vaga na semifinal do Super Dança dos Famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (20) foi ao ar o primeiro Super Dança dos Famosos, substituto do Domingão do Faustão, que estava no ar havia 32 anos na Globo. A atriz Christiane Torloni, campeã da temporada 2008 da Dança dos Famosos levou a melhor e foi à semifinal, na disputa com os atores Odilon Wagner e Tiago Abravanel, terceiros colocados em 2011 e 2013, respectivamente.

