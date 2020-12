Chrissy Teigen faz desabafo sobre mudanças no corpo após perder o filho no parto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Chrissy Teigen, 35, usou as suas redes sociais para desabafar sobre as transformações do seu corpo após perder o terceiro filho que esperava com o cantor John Legend, 41, devido complicações no momento do parto.

Mesmo após dois meses do ocorrido -o pequeno Jack nasceu no dia 1º de outubro, mas não sobreviveu-, Teigen ainda tem uma barriga e segundo ela, isso não é algo fácil de lidar. "Essa sou eu e meu corpo, ontem. Mesmo que eu não esteja mais grávida, cada olhar no espelho me lembra do que poderia ter sido. Honestamente, não tenho ideia do porque ainda tenho essa barriga. É frustrante", escreveu na legenda.

Posada em frente ao espelho com um vestido longo e justo, a modelo disse que se orgulha da jornada que acabou transformando seu corpo e mente. "Eu amo tanto estar grávida e estou triste por que nunca vou poder estar novamente."

No fim do seu relato, ela afirmou ter sorte por ter dois filhos incríveis e que "estão se transformando em grandes pessoas a cada dia que passa."

O casal são pais de dois, Luna, 4, e Miles, 2. Eles compartilharam o comunicado comovente sobre a morte de Jack por meio das redes sociais.

"Estamos chocados. É o tipo de dor profunda que você só ouve falar sobre, o tipo de dor que nunca sentimos antes. Nunca estaremos prontos para estancar esse sangramento e dar ao nosso bebê os líquidos de que ele precisava, apesar das bolsas e bolsas de transfusões de sangue."

Na época, Chrissy Teigen revelou que os dois não tinham costume de dar nome aos filhos até o momento do nascimento, mas com último filho acabou sendo diferente. "Por alguma razão começamos a chamá-lo esse pequeno de Jack enquanto ele ainda estava na minha barriga. Então ele sempre será o Jack para nós. Jack trabalhou duro para fazer parte da nossa pequena família, e pra sempre ele fará", escreveu.

Casados há sete anos, recentemente o cantor John Legend falou sobre seu passado com a esposa em entrevista ao podcast Armchair Expert, apresentado por Dax Shephard e Monica Padman. Na ocasião ele afirmou que quando conheceu a modelo, em meados de 2006, estava comprometido em outro relacionamento.