Chrissy Teigen diz que fez bichectomia para afinar o rosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Chrissy Teigen , 35, afirmou ter feito uma cirurgia para retirar gordura das bochechas, a chamada bichectomia, procedimento que promete esculpir a maça dos rostos.

No fim de semana, ela postou vídeos no Stories do Instagram afirmando ter ficado satisfeita com o resultado. "Me submeti à retirada de gordura aqui [aponta para a bochecha] pelas mãos do dr. Diamond e, desde que parei de beber, comecei a ver os resultados. E eu gostei!", afirmou.

No dia 4 de setembro, a modelo comemorou em publicação na rede social que estava há 50 dias consecutivos sem ingerir álcool. "Ainda não sei se nunca mais vou beber de novo, mas sei que não me serve mais de forma alguma. Eu não fico mais divertida, não danço, não fico relaxada. Eu fico doente, adormeço e acordo doente, tendo perdido o que provavelmente foi uma noite divertida", escreveu.

Teigen é casada com John Legend, 42. Eles são pais de Luna, 4, e Miles, 2. No ano passado, o casal viveu momentos muito difíceis após a morte do terceiro filho, Jack, que teve complicações após o parto.

A bichectomia é um procedimento cirúrgico que remove as bolas de Bichat ( bolas de tecido adiposo que ficam nas bochechas) e está em alta entre celebridades e influenciadores digitais. Embora clínicas de cirurgia plástica vendam a operação como algo "fácil e rápido" para mudar o rosto, ela tem riscos.

Em 2019, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fez uma campanha de conscientização sobre os riscos da bichectomia, como lesão no nervo facial e envelhecimento precoce.