Chris Noth é demitido de série após acusações de violência sexual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chris Noth, 67, foi demitido da série "The Equalizer", da qual integrava o elenco principal. O comunicado foi feito na segunda-feira (20) pela Universal Television e pela emissora americana CBS, onde a produção era exibida. Conhecido como o Mr. Big de "Sex and the City", o ator americano vem enfrentando acusações de violência sexual contra duas mulheres. As atrizes Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon, com quem ele voltou a contracenar na continuação da série, "And Just Like That", recém-lançada pela HBO Max, disseram em comunicado conjunto apoiar as vítimas. Noth nega as acusações. Em "The Equalizer", o ator interpreta o ex-agente da CIA William Bishop, amigo da protagonista Robyn McCall, interpretada por Queen Latifah. O personagem vai aparecer em apenas mais um episódio, já gravado, e nas reprises. Os representantes do ator preferiram não comentar a demissão. As acusações ao ator foram feitas por duas mulheres que usaram pseudônimos para dar entrevista à revista especializada "The Hollywood Reporter". Segundo uma delas, Noth a estuprou em 2004, quando ela tinha 22 anos. A outra afirma que foi violentada por ele em 2015, aos 25 anos. "Essas histórias podem ter sido de 30 anos ou 30 dias atrás —não sempre significa não— essa é uma linha que eu não cruzei", afirmou o ator em resposta à revista. "Os encontros foram consensuais. É difícil não questionar o momento em que essas histórias foram lançadas. Não sei ao certo por que eles estão surgindo agora, mas eu sei disso: eu não ataquei essas mulheres."

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.