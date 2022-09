Chris Martin, do Coldplay, curte música ao vivo um dia após show no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chris Martin, vocalista do Coldplay, foi flagrado curtindo música ao vivo, em Ipanema, o Rio de Janeiro, um dia após o show no Rock in Rio. No vídeo, compartilhado nas redes sociais, o cantor britânico disfarçado com um gorro na cabeça passa despercebido por um grupo dançando ao som da música "Ska", de Os Paralamas do Sucesso, tocada pela banda Rodadeska.

"Que dia, meus amigos e amigas! Quase desmarcamos a roda por causa do tempo fechado, mas fomos recompensados por uma tarde/noite extremamente divertida e ainda tivemos a presença ilustríssima da maior estrela do Rock in Rio curtindo nosso som", escreveu a banda, que compartilhou uma foto.

O vídeo foi compartilhado pelo perfil da banda Paralamas do Sucesso no Instagram, que explicou que o flagra foi feito por um amigo do site La Cumbuca, na tarde de domingo (11), em Ipanema. "Chris Martin dançando Paralamas?", escreveu o perfil da banda, que adicionou um emoji de espanto.

Internautas comentaram a publicação de Os Paralamas do Sucesso na rede social dizendo que Martin e sua banda fizeram a melhor apresentação do festival de música. "E viva a simpatia e humildade desse cara que nada mais é que um mega rock star e que apresentou o melhor show do Rir 2022. É uma bela lição que outros que não chegam nem à sua sombra deveriam aprender."

Uma usuária da rede social disse que Martin se deu bem passeando por Ipanema. "Susto nenhum, Chris Martin se deu bem com a 'coincidência' ali, assisti a vocês no Minas Tênis Clube outro dia e fiquei de cara, vocês são muito bons."

Outros internautas fizeram piada com o fato das pessoas ao lado de Martin não tem reconhecido o músico britânico. "Imagem quem estava do lado dele vendo esse vídeo agora", comentou e incluiu emoji rindo. O perfil da banda Rodadeska respondeu: "Posso te adiantar que a moça tomando cerveja na segunda foto, próxima a ele, foi dormir p da vida comigo porque não a avisei. Quase dormi na sala."