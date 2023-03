Chris Martin, do Coldplay, afirma que se apresentar no Brasil é como 'chegar ao paraíso'

Eles subiram ao palco e pegaram a plateia do show em São Paulo de surpresa. Sandy cantou "Turu Turu", um dos sucessos da dupla com o irmão Junior. Já Seu Jorge apresentou "Amiga da Minha Mulher".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao que parece, Chris Martin, da banda Coldplay, está cada vez mais encantado pelo Brasil. Depois de ser visto em uma roda de samba na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, e comparecer ao ensaio de bateria do curso de direito da USP, o cantor diz que se apresentar no país é como "chegar ao paraíso" e afirma ainda ser fã de Seu Jorge e Sandy.

