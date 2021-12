Chris Martin compra mansão por R$ 79 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líder do Coldplay, o cantor Chris Martin, 44, comprou uma nova mansão em Malibu, nos Estados Unidos, no valor de cerca de R$ 79 milhões. A casa, porém, é menor do que a antiga que ele havia vendido pelo valor de R$ 81 milhões e conta com 325 metros quadrados de construção com quatro quartos e três banheiros. Há uma garagem para dois carros com direito a paisagismo nativo. Os portões são altos e de eucaliptos. Arejada, a casa tem madeira e janelas grandes que dão o tom dos ambientes. A cozinha é toda equipada. No quintal há uma piscina com borda infinita e estufa de plantas. A sala, assim como os demais cômodos, segue uma linha clássica com móveis em tons de cores parecidos. Existe ainda uma lareira no centro da sala toda feita em pedras. Recentemente, o cantor britânico afirmou que a banda Coldplay deve lançar seu último álbum em 2025. Em entrevista ao programa de rádio The Zoe Ball Breakfast Show, reproduzida pelo NME, o artista falou sobre o futuro do grupo musical. "O que eu posso te dizer é o seguinte: o nosso último disco de verdade vai sair em 2025, e acho que depois disso vamos apenas fazer turnês. Talvez uma coisa colaborativa ou outra, mas o catálogo do Coldplay, da forma como ele era, vai terminar ali", afirmou o músico em entrevista a apresentadora Jo Whiley. Neste ano, a banda britânica lançou o álbum "Music of the Spheres", marcando seu nono trabalho de estúdio. O disco incluiu o sucesso "My Universe", uma parceria com a banda de K-pop BTS, que ficou no topo da Billboard Hot 100. Questionada a respeito dessas declarações em outro programa, Whiley disse nesta quinta-feira (23) que o líder da banda parecia de uma "honestidade encantadora" na entrevista, mas que nunca se sabe "se estava brincando" ou se falava de forma "fatalmente séria".

