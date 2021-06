Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, assume namoro com fã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Chrigor, 46, ex-vocalista do grupo musical Exaltasamba, publicou um registro em suas redes sociais assumindo namoro com Amanda Arantes, nesta terça-feira (8). Arantes era fã do cantor antes dos dois iniciarem o romance.

Chrigor foi casado por 23 anos com a produtora musical Adriana, com quem tem uma relação amigável. Ao compartilhar o registro com a namorada, o cantor publicou uma foto em seus Stories com a legenda "te amo", escrita pela namorada.

Na foto de perfil do Instagram de Arantes, que é restrita, a jovem aparece em uma foto dando um beijo no cantor, que se consagrou um ícone do pagode nos anos 1990. Segundo o site Quem, a namorada do artista tem dois filhos, Beatriz, 9, e Vítor, 8.

Ao contar para os amigos, Chrigor fez uma brincadeira com a letra da música sucesso do grupo "Eu Me Apaixonei Pela Pessoa Errada" (1998), e disse "Eu me apaixonei pela pessoa certa...".

Recentemente Chrigor e o Exaltasamba foram homenageados no programa Versões by Ballantine's (Multishow) pelo cantor Vitinho. Ele diz acreditar que imprimir sua identidade em clássicos do Exalta seja o desafio mais gostoso de sua trajetória.

"Exaltasamba foi uma faculdade para todos os pagodeiros. Por ali passaram não só Péricles, mas outros dois outros grandes cantores, como Chrigor e Thiaguinho que me ensinaram bastante", comentou o artista.