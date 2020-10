Chiquinho Scarpa assume volta com ex em aniversário de Narcisa Tamborindeguy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após anunciar o término do seu relacionamento em janeiro, o conde Chiquinho Scarpa, 68, e Luana Risério, 36, apareceram juntos novamente. O casal marcou presença no aniversário da socialite carioca Narcisa Tamborindeguy, na madrugada deste sábado (24), em São Paulo, em jantar organizado por Paulino Riskallah.

Na época do rompimento do namoro, Chiquinho revelou ao F5 que não estava mais namorando desde outubro do ano passado, mas que os dois continuavam amigos.

"Com a convivência, não deu certo, mas ainda somos bons amigos. Ela inclusive passou o réveillon aqui em casa." Eles ficaram juntos por menos de um ano e sua amada viveu na mansão Scarpa por quase 10 meses antes do término.