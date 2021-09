Chico Buarque e Carol Proner se casam em cartório de Petrópolis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Chico Buarque, 77, e a advogada Caroline Proner, 47, se casaram na manhã deste sábado (18) na presença de poucos amigos e parentes em um cartório de Petrópolis, no Rio. Os dois estão juntos há quatro anos, e tiveram os planos de casamento revelados em agosto.

"Para nós, celebrar casamentos é sempre uma emoção, mas hoje com o ícone da música brasileira a emoção foi ainda maior. Tivemos a honra de celebrar a união de Chico Buarque e Caroline Proner. Toda felicidade do mundo aos noivos", afirmou a página do cartório no Instagram.

Os nomes do cantor e compositor e da professora da UFRJ (Universidade Federal do Rio) apareceram no Diário Oficial da Justiça do Rio há dois meses com a intenção do casal de se casar. A oficial registradora, Patricia Baranda, afirmava que todos os documentos exigidos por lei foram apresentados.

Chico é pai de Helena, Sílvia e Luísa, as três do casamento com Marieta Severo, 74. Os dois ficaram juntos por 33 anos e se separaram em 1999. Antes de Carolina, o artista namorou a cantora Thais Gulin, 41, por cinco anos.

Já Proner é mãe de Francisco, 21, e Bárbara, 20, de relacionamentos anteriores. No ano passado, ela virou avó pela primeira vez.

O namoro dos dois começou durante os encontros realizados para a definição da candidatura de Lula nas eleições de 2018 para presidente.