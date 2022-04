'Chegou tarde', diz Gustavo após cantada de Anitta

Ele havia sido o mais votado pela casa na formação do Paredão, no domingo (17), logo após Pedro Scooby ganhar uma prova de sorte e virar Líder. Na berlinda, Scooby indicou Eliezer e Gustavo puxou Paulo André no Contragolpe.

Gustavo foi o escolhido pelo público para deixar nesta terça a casa do BBB 22 com 81,53% dos votos. O curitibano disputava a permanência na casa contra Eliezer e Paulo André, que receberam 16,08% e 2,39% dos votos, respectivamente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliminado do Big Brother Brasil 22 (Globo) nesta terça (19), Gustavo disse à cantora Anitta que seu coração já está ocupado. Ele dava entrevista a Rafa Kalimman no programa Bate-Papo BBB (Gshow).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.