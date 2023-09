Chef Renata Vanzetto abre loja com utensílios de cozinha e comida pronta para levar

O espaço funciona em um anexo do restaurante Muquifo, na Bela Cintra, bairro onde estão concentradas suas casas. Também é possível comprar online, no site merceariamaravilha.com.br, com entrega para todo o país.

A Mercearia Maravilha abre as portas nesta quarta-feira, dia 20, vendendo itens desenhados pela própria Vanzetto, como prato em formato de ovo frito, colher com a forma de um cogumelo, porta-copos, toalha de mesa, jogo americano, manteigueira e saleiro.

