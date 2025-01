Chay Suede diz que é contra pornografia: 'Destrói o desejo sexual'

Chay é casado com Laura Neiva, com quem está desde 2014. Eles são pais de Maria, 4, José, 2, e Ana, de dois meses.

"Você deseja menos, fica menos atento aos detalhes, ao presente. A coisa imagética toma um lugar mais importante do que deveria ter. O contato sexual e físico pode ser muito além do que você enxerga. Temos muitos sentidos. A pornografia resume tudo a um super close e a coisas que não são reais", concluiu.

"A pornografia destruiu a sexualidade do homem, de uma geração inteira. Sou de 1992, internet discada. A banda larga veio para mim em 2003. Minha geração, talvez, foi a primeira que teve contato brutal com a pornografia. Estava ali o tempo todo. Muitas vezes, a gente baixava uma música e vinha um vídeo pornô junto", disse ele no podcast Conversa Vai, Conversa Vem.

Segundo Chay, sua geração cresceu com fácil acesso à pornografia, que ensinou aos homens um imaginário pornográfico que não condiz com a realidade.

