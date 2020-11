Chay Suede aparece com visual de Senna, cabelos compridos e boné do banco Nacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em menos de quatro meses, Chay Suede já publicou duas fotos com o boné do banco Nacional, igual ao que era usado pelo piloto Ayrton Senna, que morreu 1º de maio de 1994. O ator de 28 anos é apontando como o possível nome para interpretar o tricampeão em uma minissérie da Neflix.

Nesta segunda-feira (9), Suede publicou uma foto com o boné e com o cabelo mais comprido após realizar uma atividade física. O visual é muito semelhante ao do piloto brasileiro, o que chamou a atenção dos internautas -a imagem foi deletada da conta do ator. A primeira vez em que o ator apareceu com o boné tradicional de Senna foi em julho -a foto ainda continua em seu perfil no Instagram.

Com previsão de estreia para 2022, a minissérie deve ter oito episódios e contará a história de Ayrton Senna, que nasceu em 1960 no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Com incentivo de seu pai, Milton da Silva, Senna começou a pilotar Kart e conquistou seu primeiro título aos 14 anos.

Durante sua trajetória como piloto, Senna participou de 161 GPs, esteve em 65 pole positions, conquistou 41 vitórias e correu 2.982 voltas na liderança, sendo consideradas 19 voltas mais rápidas. No dia 1° de maio de 1994, aos 34 anos, Senna morreu em Bolonha, na Itália, após um acidente durante o campeonato mundial.

Ayrton Senna casou-se aos 20 anos com Lilian Vasconcelos e também namorou algumas celebridades, como Xuxa, Carol Alt e Adriane Galisteu. Após a sua morte, sua irmã Viviane criou o Instituto Ayrton Senna, que contribui para o desenvolvimento de milhares de crianças e jovens brasileiros através da educação.

Procurada, a Netflix não se manifestou até a publicação deste texto.