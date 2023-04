Cezar Black diz que foi convidado por Lula para assinatura de piso salarial da enfermagem

A cerimônia de assinatura pelo Presidente Lula acontece às 17h30 desta terça-feira (18) no Palácio do Planalto.

O brother também promoveu discussões na casa sobre a desvalorização da profissão. Em conversa com Domitila, Cezar compartilhou o incômodo diante da convivência com outros profissionais da saúde. "Pra nossa classe, isso aí é uma coisa que a gente briga todos os dias... Gente, você nasce, o médico tira você da barriga da sua mãe, e entrega pra gente".

Durante o programa, o enfermeiro usou o espaço do confessionário para cobrar a medida. "Galera da UTI, não estou com saudade de vocês. Cadê nosso piso, mermão?", indagou Cezar durante o raio-X diário.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O enfermeiro Cezar Black, eliminado do BBB 23 na última quinta-feira (13), divulgou ter sido convidado por Lula a participar da assinatura do Projeto de Lei que regulamento o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.