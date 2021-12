Cesar Tralli vira tema de festa de aniversário de criança em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Cesar Tralli, 50, foi a inspiração para a decoração da festa de aniversário de 13 anos do menino João Pedro, em São Paulo. No Instagram, a mãe da criança, Ana Claudia Domingues, publicou fotos da celebração e escreveu que o filho é muito fã do apresentador da Globo.

"Como ele é apaixonado pelo Cesar Tralli, fiz essa surpresa para ele. Foi incrível. Nunca vi o João tão feliz", disse ela. A comemoração contou com um painel com uma imagem do jornalista e a logomarca do SPTV (Globo), telejornal que ele apresentou por cerca de dez anos --em meados de outubro, Tralli deixou o noticiário para assumir o comando do Jornal Hoje.

Nos comentários, o apresentador disse se sentir muito honrado pela homenagem. "Espero sempre continuar sendo motivo de orgulho para você, tá? Trabalhando com todo meu amor e dedicação. Abração e beijo no seu coração", escreveu Tralli.

"Obrigada pelo carinho e por ser o ídolo de uma criança em tempos tão difíceis", respondeu Ana Claudia.

No ano passado, viralizou na internet as fotos de comemoração do aniversário de uma criança de 6 anos, inspirada em Agostinho Carrara, personagem vivido por Pedro Cardoso na segunda versão da série "A Grande Família" (Globo).