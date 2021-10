Cesar Tralli diz que vai substituir Maju Coutinho com todo amor e devoção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Cesar Tralli, 50, será recebido no estúdio do Jornal Hoje por Maju Coutinho, 43, na próxima quarta-feira (13). A ideia é que ambos façam a passagem de bastão para o comando do jornalístico.

De acordo com Tralli, que faz parte do time da Globo desde 1993, a missão de apresentar o JH foi recebida com gratidão, entusiasmo e alegria. "Me sinto muito honrado com o desafio de ancorar o JH. Vou me empenhar todos os dias para contribuir com a equipe e continuar levando ao público muita informação de qualidade. Abraço a missão com todo meu amor e devoção à profissão."

Com a ida de Cesar Tralli para o jornal vespertino, Alan Severiano tomará conta do SP1. "É uma honra apresentar as notícias da Grande São Paulo na hora do almoço quando tudo acontece ao vivo. O SP1 é um jornal vibrante, diversificado, inovador como a equipe apaixonada que trabalha nele", destaca o jornalista natural de Natal (RN).

Ele revela que chega com fome de novidade e inspirado no trabalho do amigo que agora deixa o posto. "Sempre em busca de informação útil, participação e proximidade com os telespectadores, focando em soluções para melhorar a vida das pessoas e tornar a metrópole mais justa e mais inclusiva", emenda Severiano.

A Globo promoverá nos próximos dias uma reformulação nas funções de alguns de seus apresentadores. Tadeu Schmidt vai para o comando do Big Brother Brasil 22, e Maju Coutinho entrará no Fantástico.

Essa dança das cadeiras começou após Tiago Leifert anunciar que não renovaria o seu contrato com a Globo. Desde então, o nome de Schmidt ficou entre os mais cotados para assumir o comando do BBB do próximo ano. O anúncio oficial, no entanto, deve acontecer neste domingo (10) no Fantástico.

Por algum tempo, o nome de Marcos Mion, que se popularizou em A Fazenda (Record) e está agora em Caldeirão com Mion (Globo), também esteve entre as apostas para o BBB 22, mas tudo não passou de especulação. Mion deve se dedicar a outros compromissos no Multishow no próximo ano.

A escolha de Schmidt mantém o perfil dos apresentadores do BBB. Pedro Bial e Tiago Leifert também vieram do jornalismo, sendo que o segundo teve papel importante na reformulação do jornalismo esportivo da emissora, assim como Schmidt no Fantástico, principalmente no quadro esportivo do programa.

Mas essa é apenas mais uma das várias mudanças envolvendo apresentadores da TV aberta nos últimos meses. Antes das mudanças provocadas pela saída de Tiago Leifert da Globo, um movimento semelhante já tinha ocorrido com a saída de Fausto Silva da emissora, em maio deste ano.

Ainda com o seu Domingão no ar na Globo, Faustão anunciou que iria para Band, onde terá um programa de segunda à sexta a partir de janeiro de 2022. Com isso, Luciano Huck assumiu os domingos da Globo em seu lugar, enquanto Marcos Mion estreou o Caldeirão com Mion aos sábados.

Mion, no entanto, não deve ficar por muito tempo no horário, já que existe a expectativa para que outro assuma a atração no próximo ano. Já no lugar de Mion na Record, Adriane Galisteu foi escalada para assumir o comando de A Fazenda (Record), que está no ar atualmente em sua 13ª temporada.