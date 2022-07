César Filho? Quem é o apresentador que foi primeiro namorado de Angélica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O nome do apresentador César Filho, 61, pipocou nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (12), após a repercussão da entrevista de Angélica, 48, para Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, que comandam o podcast Quem Pode, Pod.

A apresentadora, hoje casada com Luciano Huck, relembrou do namoro polêmico com o apresentador do programa Hoje em Dia (Record). "Ele era bem mais velho. Eu tinha 15 anos, e ele 28. Hoje já é complicado", contou sobre o namoro que durou de 1989 a 1996.

Filho hoje é casado com Elaine Mickely, desde o ano de 2000, e é pai de dois filhos Luigi e Luma. Desde 2015 ele comanda o Hoje em Dia, porém sua carreira na Record começou em 1980, no departamento esportivo. O apresentador já passou por emissoras como Band, TV Cultura e Globo.

Ele também já trabalhou como ator nas novelas "Hipertensão" (1986), "Sassaricando" (1987) e "Kananga do Japão" (1989), na extinta TV Manchete. Atualmente, ele se dedica à apresentação e acumula mais de 1,8 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram.

Na entrevista, Angélica ainda contou fatos da intimidade do ex-casal. "Com 17 anos eu perdi a virgindade. Foi um namoro longo pela falta de namoro. Ele foi um super namorado. Aguentou uma situação 'loucura' porque não tinha tempo", lembrou. "Ele ia aos shows para me ver. Não tinha telefone. A gente se via pouquíssimo."

"Ele me acompanhava às vezes em trabalho e passava o fim de semana em casa, vendo TV, cinema, ia almoçar, jantar. Ele foi muito importante na minha vida porque foi um período de muita coisa. Eu era uma adolescente famosa. De alguma forma, ele me fazia companhia, era um parceiro, e eu não tinha muitos amigos. Foi uma pessoa fundamental nesse meu começo de carreira", completou Angélica.

A apresentadora ainda contou que, na época do namoro, o apresentador precisou conquistar seus pais, devido a diferença de idade entre os dois. "Teve que ter um jogo de cintura, uma paciência gigantesca. Ela [minha mãe] gostava muito dele porque ele era um cara muito legal, muito parceiro, muito família. A gente gosta de desafiar mãe e pai."