Cesar Cielo estreia como comentarista da Globo na Olimpíada de Tóquio

A cobertura do grupo também vai envolver o site do Globo Esporte e a Globoplay. A opção + Canais ao vivo do serviço de streaming vai reunir todos os sinais da transmissão.

A Globo promete mais de 200 horas de transmissões ao vivo e foco nas provas que envolvem atletas brasileiros, além das cerimônias de abertura e encerramento e das grandes decisões. Já o SporTV terá quatro canais com programação especial e mais de 40 sinais com competições ao vivo.

Ele se une a um time de mais de 100 comentaristas que vão comentar as competições nos canais do Grupo Globo. Entre eles estão os também ex-nadadores Gustavo Borges, Thiago Pereira e Joanna Maranhão.

"Já estou bem ansioso, por ser a primeira vez que estarei do outro lado", conta. "Quero contribuir para que as transmissões fiquem mais agradáveis e divertidas."

"Para a natação, a expectativa é de grandes resultados em Tóquio", avalia Cielo. "Esse foi um dos fatores que me fizeram aceitar o convite para participar das transmissões olímpicas. Vamos para Tóquio com boas expectativas e possibilidades de pódio."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cesar Cielo, 34, será comentarista da Globo e do SporTV nos Jogos de Tóquio-2020, a partir do dia 23 de julho. Dono de três medalhas olímpicas, o ex-atleta vai analisar detalhes das competições.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.