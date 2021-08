'Censurar o Bolsonaro ninguém faz', diz Luísa Sonza após ter clipe bloqueado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Luísa Sonza, 23, usou as redes sociais para revelar que o vídeo publicado em seu canal no YouTube, nesta quinta-feira (5), com a letra de sua nova música "Mulher do Ano", foi censurado e bloqueado pela plataforma.

"Acabaram de censurar e bloquear o 'lyric' de 'Mulher do Ano' no YouTube. Censurar o [Jair] Bolsonaro que só fala bosta ninguém faz", escreveu no Twitter criticando o atual presidente. Além disso, ela afirmou que "até isso se resolver" iria publicar o vídeo em um site de conteúdo adulto.

O nome do site chegou a ficar entre os assuntos mais comentados na manhã desta sexta-feira (6). No clipe, Sonza e seu namorado, o cantor Vitão, 21, aparecem se beijando no banco de trás de um carro. Em seu perfil do YouTube, na playlist "Doce 22" o vídeo aparece como "bloqueado no país".

A música faz parte do novo álbum da artista, "Doce 22". O projeto deveria ser lançado em 22 de junho, mas foi adiado para 18 de julho após a artista sofrer uma crise emocional e ficar afastada das redes sociais por algumas semanas devido a ataques que recebeu.

"Não consegui me recuperar, mas uma hora tinha que continuar, tenho contratos, coisas para fazer, uma equipe me esperando, minha família para cuidar. Uma hora tinha que seguir. Estou aqui, lidando com a depressão, o pânico e a ansiedade".

Em conversa com a imprensa, realizada em julho, Luísa diz que voltou com um propósito: lançar "Doce 22". O mais vulnerável de seus trabalhos até agora marca o último ano da cantora e teria que ser lançado enquanto ela ainda tinha 22 anos.

"Voltei para não entrar nos 23 anos com toda essa carga. Tem muita coisa que quero continuar nos meus 23, mas tem muita coisa que não quero reviver nos meus 23. Foi o ano mais intenso da minha vida. O mais incrível, mas o pior também", afirma ela.

PRAZER, LUÍSA

Neste sábado (7), a cantora estreia seu novo programa no Multishow. Prazer, Luísa terá cinco episódios e contará com convidados especiais toda semana. Ela compartilhou nas redes sociais a estreia do programa.

"Meu segundo álbum de estúdio tem um programa. É sério. Ele tem um programa só para ele no maior canal de música do Brasil", escreveu. Sonza falou que vai poder contar para os fãs tudo sobre o processo criativo do álbum, mostrar bastidores e muita coisa exclusiva sobre "Doce 22".

"Obrigada Multishow pelo espaço e por me permitir fazer tudo exatamente do jeitinho que eu sempre sonhei. Vocês só podem ser loucos de me deixarem fazer tudo que eu quiser no horário nobre da TV brasileira".