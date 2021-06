Cena de sexo oral entre Batman e Mulher-Gato é cortada em desenho animado

"É incrivelmente gratificante e libertador poder usar personagens considerados vilões, porque as possibilidades são muito maiores", começou Halpern. "Na terceira temporada tínhamos um momento com o Batman indo lá embaixo na Mulher-Gato. E a DC falou, 'vocês não podem fazer isso, definitivamente não podem'."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A animação adulta "Harley Quinn" (HBO Max) teve uma cena íntima entre Batman e Mulher-Gato cortada da terceira temporada, que ainda não possui data de estreia no novo serviço de streaming. As ordens para a remoção da sequência vieram de executivos do grupo Warner Bros e da editora DC Comics.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.