Cena de sexo em 'Oppenheimer' é condenada na Índia

Direitos iguais. Ele acusa Hollywood de ser mais sensível a representações do Alcorão e do Islã e pediu a mesma cortesia aos hindus. A autoridade ainda pediu a Nolan e remoção da cena em todo o mundo.

"Chegou ao nosso conhecimento de que o filme 'Oppenheimer' contém uma cena que faz um ataque contundente ao hinduísmo", twittou Uday Mahurkar, comissário de informações do governo indiano, ao diretor do filme, Christopher Nolan.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.