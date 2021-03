Celso Zucatelli é internado após contrair Covid: 'Vamos vencer'

"Tô com oxigênio para equilibrar a saturação e fazendo fisioterapia respiratória", continuou o jornalista. "Mais uma vez, agradeço todo o carinho de vocês e peço orações para que eu volte logo pra casa. Com muita Fé em Deus, vamos vencer", finalizou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Celso Zucatelli, 48, falou nesta segunda-feira (22) que precisou ser internado após contrair a Covid-19. "Oi, minha gente amada. Estou bem, mas os médicos acharam melhor eu passar uns dias aqui no hospital para me acompanhar de perto" escreveu em seu Instagram.

