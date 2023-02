Celso Russomanno bate o carro e povo vai ao delírio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acostumado a tentar resolver os problemas de outras pessoas em programas de TV, agora o deputado federal e jornalista Celso Russomanno terá de solucionar o próprio transtorno causado por uma batida de trânsito. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que seu carro importado colide com uma Kombi.

Enquanto o carro dele estava parado, uma Kombi se aproximou e virou um pouco à direita para estacionar. Só que no exato momento o motorista de Russomanno acelerou. "Os dois estão errados", era o que gritava alguns vendedores de lojas da região central da capital paulista.

As pessoas já sabiam que se tratava do deputado no carro antes mesmo de o acidente acontecer e por isso filmavam na Santa Ifigênia.

Nas imagens, é possível ver o motorista da Kombi nervoso com o que aconteceu. Celso parece se irritar com a manobra e tem ríspida conversa. "Você vai pagar", é o que ele diz em leitura labial do trecho do vídeo. O deputado não se pronunciou sobre o caso.