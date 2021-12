Celso Portiolli revela câncer na bexiga e começa tratamento: 'Estou otimista'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Celso Portiolli, 54, deu uma notícia surpreendente aos fãs na manhã desta terça-feira (28). Em vídeo publicado no Instagram, o comandante do programa Domingo Legal (SBT) anunciou que está com um câncer na bexiga, diagnosticado neste mês. "Eu estou aqui para conversar sério com vocês, é uma notícia importante sobre a minha vida, acho que a notícia mais importante que vou compartilhar com vocês", iniciou. Ele ressaltou ainda que alguns de seus amigos e parentes também não sabiam sobre a doença até a publicação no Instagram. "Eu tive um câncer de bexiga encontrado na fase mais precoce possível, já é uma notícia boa", disse. "Fiz um tratamento endoscópico para a remoção desse pólipo [crescimento anormal de células], e agora eu vou ter que fazer um tratamento dentro da bexiga, uma imunoterapia chamada BCG." Antes de contar sobre o câncer, o apresentador tentou tranquilizar os internautas e disse sorrindo: "Fica tranquila aí que tem notícia boa, eu estou bastante otimista e com muita fé". "Porque a chance de cura é próxima de 100%, olha só. Isso me deixou bastante aliviado. E durante o tratamento eu vou ter uma vida absolutamente normal, vou continuar fazendo academia, os meus programas de televisão", disse. Portiolli apresenta dois programas no SBT: o Domingo Legal, aos domingos, e o Show do Milhão, às sextas. Ele ainda revelou que já sabia do câncer ao comandar ao vivo alguns dos episódios: "E vocês nem imaginavam, é sinal de que eu estou muito tranquilo." Nos comentários da publicação, Portiolli recebeu mensagens de apoio de colegas como Antonia Fontenelle, Eliana, Sônia Abrão e Milton Neves. O paranaense encerrou o anúncio com um agradecimento à esposa, Suzana Marchi, aos três filhos, amigos e aos médicos responsáveis por seu tratamento. Celso afirmou que está sob os cuidados do oncologista Fernando Maluf, do urologista Wladimir Alfer e de suas equipes no Hospital Albert Einstein.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.