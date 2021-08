Celebridades desejam melhoras para Zeca Pagodinho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Zeca Pagodinho, 62, foi diagnosticado com Covid-19 e foi internado neste sábado (14) na Casa de Saúde São José, em Humaitá, Rio de Janeiro. Nas redes sociais, fãs, artistas e amigos desejaram melhoras para o artista, que tomou a segunda dose da vacina contra a doença em julho.

Em resposta ao comunicado publicado na conta oficial do Twitter do cantor, o ator Marcelo Adnet, 39, deixou sua torcida para a recuperação de Zeca. "Saúde, mestre! Melhoras, sai logo dessa". O perfil oficial do Botafogo também deixou sua mensagem.

"Toda energia positiva ao Zeca Pagodinho! O Botafogo deseja força e uma rápida recuperação para o sambista alvinegro", escreveu. O cantor Ritchie, 69, também escreveu em seu Twitter ao sambista. "Xô, vírus! Melhoras já, Zeca Pagodinho!".

O ex-senador Eduardo Suplicy, 80, compartilhou uma mensagem com a música "Deixa A Vida Me Levar" (2002), um dos maiores sucessos do artista. "Caro Zeca Pagodinho, toda força para que possa se recuperar plenamente, para levar com suas canções a alegria enorme que nos proporciona a todos no Brasil. Abração".

Em nota divulgada neste domingo (15), o hospital informou que o artista tem bom estado geral e não precisa de suporte de oxigênio. "A Casa de Saúde São José informa que o cantor Zeca Pagodinho está internado na unidade, desde ontem (14/08), para monitoramento e tratamento de Covid-19."

"O paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio", diz o hospital em nota. O cantor tomou a segunda dose da vacina contra a doença em julho, e disse que as pessoas devem "apreciar sem moderação" qualquer imunizante.

Em seu Instagram, à época da imunização, o cantor postou a importância em se vacinar e alertou para que as pessoas não esquecessem a segunda dose.

"Vacina boa é a que vai no seu braço! Sem essa de ser sommelier de vacina, pois todas as que estão disponíveis são super eficazes e salvam vidas! Vamos juntos nessa? Ah! E não esqueça da segunda dose!!", escreveu em seu Instagram naquele momento.