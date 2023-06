Celebridades brasileiras se reúnem em Jerusalém com tudo pago por milionário brasileiro

Esta não é a primeira vez que o descendente da família faz uma cerimônia do tipo. Em 2018, ele reuniu amigos e familiares para comemorar o bar mitzvá de Moise, filho que, na época, completou 13 anos. O evento foi todo bancado por ele, assim como o deste ano. Os Safra estão na lista das 100 pessoas mais ricas do mundo, de acordo com a revista Forbes.

